Marche de Pikine: les 9 commandements de l'opposition à Macky

Nous demandons une fois de plus au Président de la République:



❖ De retirer ce parrainage dangereux et inique;

❖ D’organiser dans les meilleurs délais un dialogue sincère avec l’opposition significative, sur le processus électoral ;



❖ De libérer les prisonniers politiques (Karim Wade et Khalifa Ababacar Sall) et d’admettre leur participation à la prochaine élection présidentielle;

❖ De nommer une Haute Autorité neutre et indépendante, chargée de l’organisation des élections. Ce, après consultation et avis de l’opposition significative ;

❖ De trouver une solution rapide et pérenne au problème de l’approvisionnement en eau potable des populations du Sénégal en général, celles de Dakar en particulier et, de façon plus singulière, celles de la banlieue ;

❖ De payer la dette aux entreprises du secteur privé national et de leur accorder la possibilité d’accéder davantage aux marchés publics afin de préserver les emplois;

❖ D’entreprendre une réforme radicale de la justice conformément à la requête de l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS), pour lui conférer une vraie indépendance qui la réconciliera avec le peuple;

❖ De reconsidérer les contrats miniers, pétroliers et gaziers, dans le sens d’une véritable prise en charge des intérêts du Sénégal;

❖ D’assurer aux citoyens une sécurité et un respect par les forces de l’ordre partout sur le territoire national;



La Conférence des Leader, apporte son soutien total à l’Honorable Député Cheikh Bamba DIEYE, SG du FSD-BJ face à la cabale montée contre sa personne.

Nous dénonçons avec la plus grande fermeté l’acharnement du pouvoir contre les opposants et l’attitude du deux poids-deux mesures toujours en vigueur.



Nous appelons toutes les forces vives du pays à venir rejoindre le Front de Résistance Nationale (FRN) pour la sauvegarde de notre Nation. Dès aujourd’hui nous vous invitons à adhérer au Front dans toutes les villes et villages, sur le territoire national comme dans la diaspora. Un site internet est déjà lancé et une pétition sera ouverte incessamment afin de montrer à ce régime à quel point il est honni.



Les leaders du FRN