« Marche des paniers vides » : Le Collectif « 30 jours pour le juste prix » salue la mobilisation et annonce la poursuite de ses actions

La « Marche des paniers vides », organisée ce samedi, a constitué le premier acte concret de l’initiative « 30 jours pour le juste prix », lancée pour dénoncer la cherté de la vie et défendre le pouvoir d’achat des Sénégalais.



Dans un communiqué publié à l’issue de la mobilisation, le Collectif #30JoursPourLeJustePrix s’est félicité de la participation des citoyens et a adressé ses remerciements à l’ensemble des personnes ayant répondu à l’appel.



« Le Collectif 30JoursPourLeJustePrix tient à adresser ses sincères remerciements à l’ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais qui ont répondu présents à l’appel à la Marche des Paniers Vides », souligne le communiqué.



Selon les organisateurs, cette mobilisation a réuni des citoyens de différents horizons autour d’une préoccupation commune : la défense du pouvoir d’achat et la recherche de prix plus accessibles pour les populations.



« Au-delà de toute appartenance, de toute considération sociale ou autre, des citoyens de tous horizons se sont mobilisés autour d’une même préoccupation : l’intérêt supérieur du peuple sénégalais et la défense du pouvoir d’achat », indique le Collectif.



Les initiateurs de la marche saluent également le caractère pacifique de la mobilisation. « Cette mobilisation a démontré une nouvelle fois que les Sénégalais savent se faire entendre avec responsabilité, dignité et pacifiquement », se félicite le Collectif, qui souligne que la marche s’est déroulée « dans un esprit de responsabilité, de respect et de citoyenneté ».



Le Collectif a par ailleurs remercié les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité pour leur accompagnement.



« Nous adressons également nos remerciements particuliers à Monsieur le Préfet, pour l’autorisation accordée à cette mobilisation citoyenne, ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité, dont l’accompagnement et la présence ont contribué au bon déroulement et à la sécurité de la marche », poursuit le communiqué.



Pour le Collectif, cette mobilisation confirme que la question du coût de la vie dépasse les clivages et concerne l’ensemble de la société sénégalaise.



« Votre participation démontre que la question du juste prix et du pouvoir d’achat est une préoccupation qui dépasse les clivages et concerne l’ensemble de la société sénégalaise », souligne-t-il.



Si la marche a pris fin, l’initiative, elle, se poursuit. Le Collectif annonce la poursuite de ses actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation citoyenne autour de la question de la cherté de la vie.



« La marche est terminée, mais le combat et la sensibilisation continuent », préviennent les organisateurs.



Le Collectif #30JoursPourLeJustePrix entend ainsi poursuivre son action « dans un esprit constructif, pacifique et responsable ».



« Aujourd’hui, les Sénégalais se sont exprimés. Leur voix mérite d’être entendue », conclut le communiqué.