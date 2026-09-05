Premier tour préliminaire Ligue des champions africaine : TFC s'offre une victoire précieuse face à Cantchungo FC avant le match retour

Teungueth FC a fait une très belle opération en allant s’imposer ce samedi en Guinée Bissau contre le FC Cantchungo (0-1) dans le cadre de la manche aller du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.



Au terme d’une rencontre intense et disputée, les Rufisquois s’imposent et décrochent une précieuse victoire sur la petite des marges (1-0) grâce à un but de Mame Birame Diaw en toute fin de rencontre (90e) pour bien lancer leur campagne africaine.



Une victoire importante pour le TFC avant le match retour de ce premier tour des préliminaires de la Ligue des champions africaine.



La manche retour est prévue dimanche 13 Septembre à Dakar.