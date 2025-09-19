Marche du Collectif Rappel à l’Ordre : Thierno Alassane Sall dénonce l’absence de justice au Sénégal

Le Collectif Rappel à l’Ordre, mouvement citoyen engagé pour la défense des libertés fondamentales et de l’État de droit au Sénégal, a tenu ce vendredi 19 septembre une marche pacifique à Dakar. Parmi les participants figurait Thierno Alassane Sall, leader de République des Valeurs et député à l’Assemblée nationale.
Prenant la parole, l’ancien ministre a critiqué le fonctionnement de la justice sénégalaise, estimant qu’« il ne peut y avoir de paix sans justice ».
« Je m’adresse à la justice du Sénégal : si vous voulez la paix dans ce pays, il faut qu’il y ait justice ; il faut que les juges rendent justice. Abdou Nguer a été envoyé en instruction sans raison, tout comme d’autres personnes détenues. Les événements de 2021 et 2024 n’étaient pas liés à un seul individu, mais à un sentiment largement partagé par les Sénégalais : l’absence de justice », a déclaré le député.
Il a également dénoncé des pratiques autoritaires et le licenciement de certains travailleurs sans motif valable.
« Il ne peut pas y avoir de paix dans un pays où ceux qui nous dirigent appliquent la dictature. Des travailleurs, soutiens de famille, ont été licenciés sans motif valable et remplacés par des militants de Pastef. C’est une violence inacceptable. C’est ce genre d’injustices qui m’a poussé à participer à cette manifestation », a dit le leader de la République des Valeurs.
Prenant la parole, l’ancien ministre a critiqué le fonctionnement de la justice sénégalaise, estimant qu’« il ne peut y avoir de paix sans justice ».
« Je m’adresse à la justice du Sénégal : si vous voulez la paix dans ce pays, il faut qu’il y ait justice ; il faut que les juges rendent justice. Abdou Nguer a été envoyé en instruction sans raison, tout comme d’autres personnes détenues. Les événements de 2021 et 2024 n’étaient pas liés à un seul individu, mais à un sentiment largement partagé par les Sénégalais : l’absence de justice », a déclaré le député.
Il a également dénoncé des pratiques autoritaires et le licenciement de certains travailleurs sans motif valable.
« Il ne peut pas y avoir de paix dans un pays où ceux qui nous dirigent appliquent la dictature. Des travailleurs, soutiens de famille, ont été licenciés sans motif valable et remplacés par des militants de Pastef. C’est une violence inacceptable. C’est ce genre d’injustices qui m’a poussé à participer à cette manifestation », a dit le leader de la République des Valeurs.
Autres articles
-
Absence de liberté d’expression au Sénégal : Abdou Mbow dénonce une « dictature » et appelle à la mobilisation
-
🛑 Direct| Suivez en direct la marche pacifique du mouvement "Rappel à l’Ordre" contre " l’injustice"
-
Verdict de la Cour suprême sur l’affaire Barthélémy Dias : Khalifa Sall dénonce une « dérive autoritaire »
-
Rapport Centif : voici les montants perçus par Wally Seck et Cie
-
Scandale présumé au Parc des technologies numériques de Diamniadio : Amy Samaké placée sous contrôle judiciaire