Marche du collectif Noo Lank de ce vendredi : l'Apr annonce sa participation

Une marche pacifique, initiée par le Collectif Noo Lank, est prévue ce vendredi 17 octobre 202, à 15 heures, à Dakar pour protester contre « l'injustice énergétique » et « l'asphyxie des PME et des familles ». L'Alliance Pour la République (APR) a officialisé son ralliement à cette mobilisation sociale de grande ampleur, dans un communiqué.



L'ancien parti au pouvoir exprime « sa solidarité au collectif » Noo Lank, à l'initiative d'une marche de protestation contre la crise de l'électricité, et informe « que le parti prendra toute sa part dans cette mobilisation populaire ».



La manifestation vise à dénoncer « la cherté du prix de l'électricité », « l'injustice énergétique subie par les ménages » et « l'asphyxie des PME et des familles ». Les organisateurs pointent également du doigt « les difficultés croissantes des travailleurs, artisans et secteurs productifs ».



Dans son communiqué, l'APR lance un appel large à la mobilisation. Le parti appelle « ses responsables, militants et sympathisants et tous les Sénégalais à manifester pacifiquement ». L'objectif affirmé est de « défendre le droit vital des populations à l'électricité à un coût raisonnable ».



