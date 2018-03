Marche du collectif « Silence on tue nos enfants » : les cris de cœurs de Miriame Diokhe

Une foule moins nombreuse, par rapport à ce que l’on a l’habitude voir lors des marches des syndicalistes ou politiciens, s’est réuni à la place de l’Obélisque ce vendredi pour une marche dénonçant les maux qui s’abattent sur les enfants mais aussi sensibiliser les parents.

«On a fait cette marche pour sensibiliser les parents sur le vol des enfants, les kidnappings, les viols, la prostitution des enfants, les pédophiles », a annoncé Miriame Diokhe, membre du « collectif silence on tue nos enfants ».

Elle a lancé un cri de cœur à l’endroit des parents : « Un parent doit avoir son enfant prêt de lui un parent doit être à l’écoute de son enfant. Un parent doit aussi être à l’écoute de l’enfant d’autrui. Parce qu’avant, un inconnu pouvait corriger ton enfant sans avoir de soucis à se faire ce qui n’est plus le cas maintenant. Avec l’individualisme d’aujourd’hui personne n’ose plus toucher l’enfant d’autrui. Cela doit cesser, les parents doivent comprendre qu’un enfant doit pouvoir être corrigé par n’importe quel autre parent s’il dérape ». A-t-elle préconisé.

Elle poursuit « Les habitants des quartiers aussi doivent veiller aux enfants du quartier et remarquer les intrus du quartier. Ils doivent s’interroger à chaque fois qu’ils voient un inconnu dans le quartier et que les gens soient conscients que ce phénomène des vols des enfants ne s’arrête pas seulement à Abidjan ou au Gabon car ça existe aussi ici au Sénégal. Dans le pays on est en train de tuer et voler les enfants car moi personnellement j’ai connu une famille qui a perdu 10 ans sa fille avant de réapparaître. Et tout ce temps-là, elle l’a passé ici au Sénégal dans un réseau de prostitution », a révélé la mère de famille.

Miriame pointe un doigt accusateur aux politiciens qu’elle désigne être les responsables originels des vols des enfants : « Les responsables se sont les gens désœuvrés qu’on envoie kidnapper les enfants. Ceux qui les envoient sont bien sûr des gens nantis. Quand les échéances électorales arrivent, ce sont les personnes qui ne croient guerre à dieu qui font cela ». A dénoncé la dame.

Cependant, la mère de famille invite les autorités et à la police de prendre leur responsabilité : « Aux autorités je leur dis de prendre toutes leurs dispositions. Et je sais que nous avons une police très performante qui fait bien son travail. Mais, qu’elle dise les populations les résultats qu’elle obtienne car si les populations sont informées au jour le jour, cela participera à l’apaisement des esprits ».

Toutefois, Miriame n’épargne pas aussi les mères de familles car selon elle : « C’est trop facile de crier l’enlèvement de son enfant alors que c’est toi qui l’a laissé errer dans les rues. Ce n’est pas normal qu’un enfant de 4 ans, 5 ans soit dans la rue. Une maman doit savoir ou est son enfant mineur même son enfant majeur parce qu’il y a le phénomène de la drogue et de la prostitution. Une maman à qui on a volé son enfant si ce dernier est retrouvé, la maman à son tour doit être sévèrement bastonnée », a-t-elle conclu