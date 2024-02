Marché postal: un chiffre d'affaires de 17,145 milliards et 4.807 emplois en 2022

L’ Autorité de régulation des télécommunications et des Postes (Artp) a publié jeudi, son rapport sur le marché postal pour les années 2020, 2021 et 2022, confie Libération..



Au Sénégal, le secteur postal est animé par un opérateur public, Sn La Poste, et plusieurs opérateurs privés titulaires d'une licence d'exploitation du courrier à laquelle est annexé un cahier des charges. Les points d'accès sont des installations physiques, notamment les boîtes aux lettres, mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux d'un prestataire, où les envois postaux peuvent. être confiés, par des clients, au réseau postal public. En 2022, le nombre de points d'accès s'élève à 420 établissements postaux répartis entre Dakar (47%) et les autres centres régionaux du pays (53%). On constate une augmentation de 6,45% du nombre de points d'accès en 2021 et de 1,94% en 2022, en comparaison de la situation en 2020, indique le rapport.



Sur le territoire national, l'opérateur historique la Sn La Poste et Dhl totalisent, a eux deux, le plus grand nombre de points d'accès, soit 87%, respectivement 196 et 168 bureaux. Dhl a une présence plus marquée à Dakar, contrairement au groupe Sn La Poste qui dispose d'un nombre important de points d'accès dans les autres régions. L'opérateur Rapidos compte 15 bureaux au total suivi des autres opérateurs privés.



Sur le segment des envois de courrier de 0 à 500 g, le nombre d'envois est estimé a 2.620.910 courriers, en 2022, contre 2.254.369 courriers, en 2021, soit une hausse de 17%. De l'analyse des informations collectées auprès de l'ensemble des opérateurs, il ressort que l'opérateur historique est leader avec 2.433.507 envois pour l'année 2022, soit une hausse de 17% par rapport à l'année précédente.



Par ailleurs, les objets inferieurs à 500 g acheminés, par tous les opérateurs, se chiffrent à 166.268 en 2021 contre 195.403 en 2022, soit une hausse de 18% entre les deux années, En 2020, le nombre d'envois, pour le même segment de marché, était de 147.575 envois.



Le secteur comptabilise 4.807 emplois en 2022 dont 3.329 permanents, 603 temporaires et 375 prestataires. Après une hausse de 8%, entre 2020 (4.629) et 2021 (5.014), malgré la pandémie mondiale, une baisse de 4% les emplois est constatée durant l'année 2022 (4.807) par apport à l'année 2021 (5.014). lu terme de l'exercice de l'année 2022, les investissements des opérateurs postaux sont estimés à plus de 485.243.865 Fcfa contrairement à l'année 2021, pour lequel les investissements étaient de 316.716.709 Fcfa, soit une hausse 53,21%. On constate que le chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter malgré la pandémie, ce qui montre à quel point les économies mondiales sont restées résilientes face à cette crise sanitaire.



Le chiffre d'affaires du secteur postal, sur les trois dernières années, sont les suivants: 2020 : 13.403.313.100 Fcfa , 2021 : 15.566.308.925 Fcfa et 2022 : 17.145 322 597 Fcfa.