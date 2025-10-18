Marche pour la libération de Farba Ngom : militants et personnalités dénoncent un « acharnement » et un « emprisonnement » politique

Le Comité de résistance populaire pour la libération de Farba Ngom a organisé, ce samedi 17 octobre 2025, une marche pacifique à Dakar pour réclamer la libération du député-maire des Agnam, détenu depuis neuf mois.
Le cortège, composé de manifestants vêtus de t-shirts rouges, a parcouru l’avenue Bourguiba jusqu’au rond-point Jet d’eau, pour dénoncer la détention de Farba Ngom.
Pape Malick Ndour, Coordonnateur national de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), a qualifié la détention de Farba de « prisonnier politique » et a appelé à sa libération immédiate, affirmant que le maire d’Agnam est innocent. Il a également invité les forces sociales et politiques à se mobiliser pour mettre fin à ce qu’il considère comme la souffrance des Sénégalais et pour « dégager ceux qui sont au pouvoir ».
L’activiste Abou Diallo a souligné l’importance de la santé de Farba Ngom, rappelant que les médecins ont demandé sa libération. « Farba doit être libéré pour se soigner. Sa dimension dépasse le Fouta et il reste soutenu par ses proches et militants », a-t-il déclaré.
Adama Fall a également exigé une libération immédiate et sans condition, affirmant : « Il n’y a pas d’autres moyens que la libération de Farba Ngom. Nous devons nous lever comme un seul homme pour exiger sa libération et continuer la lutte ».
Le député Abdou Mbow a dénoncé un « emprisonnement politique orchestré par Ousmane Sonko » et a alerté sur la gravité de la situation. « Farba est malade et les médecins ont attesté son incompatibilité avec la détention carcérale. Nous assistons à une tentative d’assassinat. Toute personne attachée à la liberté et à la démocratie ne peut accepter cela. Nous poursuivrons notre combat pour sa libération », a-t-il déclaré.
Le cortège, composé de manifestants vêtus de t-shirts rouges, a parcouru l’avenue Bourguiba jusqu’au rond-point Jet d’eau, pour dénoncer la détention de Farba Ngom.
Pape Malick Ndour, Coordonnateur national de la Convergence des Cadres Républicains (CCR), a qualifié la détention de Farba de « prisonnier politique » et a appelé à sa libération immédiate, affirmant que le maire d’Agnam est innocent. Il a également invité les forces sociales et politiques à se mobiliser pour mettre fin à ce qu’il considère comme la souffrance des Sénégalais et pour « dégager ceux qui sont au pouvoir ».
L’activiste Abou Diallo a souligné l’importance de la santé de Farba Ngom, rappelant que les médecins ont demandé sa libération. « Farba doit être libéré pour se soigner. Sa dimension dépasse le Fouta et il reste soutenu par ses proches et militants », a-t-il déclaré.
Adama Fall a également exigé une libération immédiate et sans condition, affirmant : « Il n’y a pas d’autres moyens que la libération de Farba Ngom. Nous devons nous lever comme un seul homme pour exiger sa libération et continuer la lutte ».
Le député Abdou Mbow a dénoncé un « emprisonnement politique orchestré par Ousmane Sonko » et a alerté sur la gravité de la situation. « Farba est malade et les médecins ont attesté son incompatibilité avec la détention carcérale. Nous assistons à une tentative d’assassinat. Toute personne attachée à la liberté et à la démocratie ne peut accepter cela. Nous poursuivrons notre combat pour sa libération », a-t-il déclaré.
Autres articles
-
Mise en accusation de Macky Sall : Hamidou Anne dénonce une « farce politique » et une « voie sans issue »
-
Papa Malick Ndour sur la sortie de Gemayel : « La vérité est que le Fmi n’a jusqu’à présent pas bien compris »
-
Bassirou Diomaye Faye en visite d’État au Rwanda : cinq nouveaux accords de coopération signés
-
Le Premier ministre Ousmane Sonko met fin au cumul d’avantages liés aux véhicules administratifs
-
Le Président Bassirou Diomaye Faye accueilli à Kigali par Paul Kagame pour une visite officielle