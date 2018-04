Marche réprimée du G6 à Ziguinchor : le SAES renouvelle sa solidarité aux enseignants et demande aux forces de l'ordre de...

Le Syndicat autonome des enseignants du supérieur (Saes) a dénoncé la répression de la marche du G6 vendredi à Ziguinchor par les forces de l'ordre et qui a fait cinq blessés dont deux graves du côté des enseignants.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, le syndicat estime que " ce n’est ni dans la terreur ni dans l’intimidation que la crise scolaire sera réglée. Aucune solution viable ne pourra être trouvée sans un dialogue sincère sous-tendu par un respect scrupuleux de la dignité du corps enseignant".



Les enseignants du supérieur ont également appelé les autorités à faire preuve de neutralité et de déontologie avant d'interpeller les policiers. "Aux forces de l’ordre, nous demandons de faire preuve de retenue et de respect de la dignité des citoyens que nous sommes", notent-ils dans le document.



Le Saes termine par appeler "toutes les forces vives de la nation, les acteurs et le gouvernement à se retrouver autour d’une table pour un règlement définitif de toutes les questions qui font l’objet de crispation. Le SAES renouvelle toute sa solidarité aux camarades du « G6 » et reste plus que jamais attaché à un système éducatif de qualité".