Marche vendredi: Noo Lank invite les Sénégalais à venir en masse demain

Le Collectif Noo Lank, qui lutte contre la hausse du prix de l’électricité, ne compte pas reculer d’un iota dans sa grande marche prévue ce vendredi 28 février 2020, qui va partir de l’échangeur de la Foire au rond-point Liberté 6 en passant devant le Camp pénal où Guy Marius Sagna est détenu. Ses membres comptent manifester pacifiquement pour exiger, entre autres, la libération de leur camarade, en prison depuis près de trois mois, et la baisse du coût de l’électricité.



« Cela fait quatre-vingt-huit ( 88) jours (ce jeudi) que Guy Marius Sagna est Kidnappé et arbitrairement détenu par le régime liberticide de Macky Sall à la prison du Camp pénal, dans le secteur réservé aux présumés terroristes et aux prisonniers dangereux. Le crime de Guy Marius Sagna c’est d’avoir dit devant le Palais de la République que les Sénégalais ne peuvent pas accepter la décision technique d’augmenter le prix de l’électricité avec 8 autres sénégalais qui ont tous recouvert la liberté », ont déclaré d’entrée, Aliou Sané et ses camarades, qui faisaient face à la presse ce jeudi matin.



Aliou Sané d'appeler les Sénégalais « à poursuivre leur lutte contre la hausse du prix de l’électricité », et d'appeler « les Sénégalais et Sénégalaises, de tous âges, à sortir massivement prendre part à la grande marche qu’il organise ce 28 février 2020 à partir de 15 heures ».



La hausse de la facture de l'eau intègre la plateforme revendicative de Noo Lank

Dans le contexte de cette marche, une nouvelle revendication a vu le jour. Il s’agit de la hausse dangereuse de la facture d’eau. « La question de l’eau qui devient de plus en plus problématique. Malgré le passage de la Sde (Sénégalaise des Eaux) à Sen Eau, plusieurs ménages reçoivent des factures d'eau plus cheres que d'habitude", a déclaré Assane Sarr, porte-parole du jour.



Pour rappel, le préfet n'a pas encore délivré un arrêté d'autorisation pour la marche de Noo Lank de vendredi.