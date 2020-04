Marchés riz aide alimentaire: un responsable de l'APR et membre du CESE décroche sa part du gâteau

Voici une information qui va ajouter à la polémique sur la gestion de l'aide alimentaire d'urgence destinée aux populations vulnérables en cette période de crise sanitaire mondiale. Alors l'attribution de deux marchés de riz au patron de Planet Kebab Rayan Hachem (Avanti Suarl et Afri & Co Suarl pour le riz), celle du marché du transport à la société UDE du député Diop Sy continuent de faire des vagues, le journal L'AS révèle dans son édition de ce samedi 18 avril que le Groupe Bambouck a gagné sa part du marché pour un montant de 1 375 000 000 Fcfa.



Le propriétaire de ladite société n’est personne d’autre qu'El Hadj Mouhamed Dieng, maire de Fass Thiékène et membre de l’Alliance pour la République (Apr) dans le département de Koungheul.



L’ancien député et sénateur a rejoint le parti présidentiel avant d’être nommé membre du Conseil économique et social et environnemental (Cese) dirigé par Aminata Touré.



Jusque-là opérateur forestier, connu notamment dans la vente du charbon et la distribution de semences, Mouhamed Dieng était encore inconnu dans le monde du riz.



Il est décrit comme un proche de Mansour Faye et a remporté plusieurs marchés au niveau de la Délégation générale à la Solidarité nationale (Dgsn).



Joint par nos confrères, le maire de Fass Thiékène assure qu’il est dans le business du riz depuis les années 94.