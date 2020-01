Mario Balotelli se trompe de maison et explose sa voiture contre un portail...

Balotelli dopo il veglione sbaglia l’ingresso in garage: auto distrutta https://t.co/cptFrHt5mU pic.twitter.com/Ju4sEyvTgj

Mario Balotelli n’est décidément pas un joueur comme les autres et il arrive toujours à surprendre son monde sur et parfois en dehors des terrains. Le Corriere della Serra rapporte dans son édition du jour que Super Mario est rentré au petit matin chez lui à Brescia au volant de sa Fiat 500 Abarth.Seul problème, l’ancien attaquant de l’OM s’est trompé de maison et a littéralement détruit l’avant de sa voiture sur le portail d’un voisin qui a n’a guère dû apprécier. L’attaquant italien n’a pas été blessé et est rentré chez lui à pied se coucher. Un habitant de la rue, sans doute réveillé par le bruit, a immortalisé le véhicule avant que celui-ci soit dégagé par une dépanneuse. Sacré Mario Balotelli...