Maristes : un jeune homme de 24 ans grièvement blessé après avoir quitté l’hôpital psychiatrique de Fann

Un jeune homme âgé de de 24 ans, identifié sous le nom d’Abdou Ndiaye et domicilié aux Maristes, a été retrouvé inconscient et grièvement blessé à l’intérieur d’un chantier.



A l’origine des faits, le commissariat d’arrondissement du Point-E a été alerté, le 27 septembre 2026 vers 18 heures, d’une chute survenue au niveau d’une maison en chantier située à l’impasse de la rue 1, au Point-E. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la police ont retrouvé la victime allongé sur le côté droit, présentant notamment une plaie ouverte à l’abdomen ainsi qu’une blessure à la tête.



Interrogé, sur les circonstances ayant conduit son fils sur les lieux, B. Ndiaye, père de la victime, a déclaré aux enquêteurs qu’Abdou Ndiaye était interné au service de psychiatrie de l’hôpital de Fann. D’après lui, jeune homme aurait quitté l’établissement avant de se retrouver sur le chantier où la chute s’est produite.



Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement rendus sur les lieux pour porter secours au blessé. Après avoir reçu les premiers soins, Abdou Ndiaye a été évacué vers l’hôpital de Fann, conformément à la réquisition établie le 26 septembre 2026.



Selon Senenews, une enquête a été ouverte par les services compétents afin d’établir les circonstances exactes de la chute et de déterminer les éventuelles responsabilités dans cette affaire.