Suicide présumé à Thiel : le procureur ordonne le rapatriement du corps de Sadio Kâ à Dakar pour autopsie

Au nord-ouest du Sénégal, le village de Thiel est sous le choc depuis le jeudi 24 septembre. Le corps sans vie de Sadio Kâ, une femme de 36 ans, a été retrouvé pendue à un arbre en périphérie de la localité.



Selon de nouvelles informations du journal Le Soleil, les premières constatations laissent penser à un suicide, mais les autorités judiciaires ont rapidement décidé de pousser plus loin les investigations. Dès le lendemain, vendredi 25 septembre, aux environs de 22 heures, le procureur a ordonné le rapatriement du corps vers Dakar afin qu’une autopsie médico-légale soit pratiquée. Cette démarche vise à établir avec précision les causes du décès et à écarter toute hypothèse d’homicide ou de circonstances suspectes.



Face à ce drame, dans le village, certains habitants évoquent des difficultés personnelles de la défunte, alors que d’autres soutiennent une détresse psychologique. Pour l’heure, si aucune de ces versions n’a été confirmée, l’autopsie devrait permettre de faire la lumière sur cette affaire.