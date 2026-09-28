Affaire de présumée diffamation sur Sans Limites : Fadilou Keita recherché par un huissier de justice

La bataille judiciaire entre Abdoulaye Sylla, patron d’Ecotra (entreprise sénégalaise majeure de BTP et d'ingénierie), et Fadilou Kéita, ex-directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) du Sénégal se poursuit. Ce dernier est poursuivi pour des faits présumés de diffamation sur Sans Limites, une web TV. L’affaire sera jugée le 28 octobre devant le tribunal correctionnel de Dakar.



Dans son édition de ce lundi, le journal Les Echos révèle que l’huissier de justice chargé de remettre aux parties les citations à comparaître a pu le faire pour Sans Limites et le représentant de Abdoulaye Sylla. Cependant, Fadilou Keita, cadre de Pastef et inconditionnel de Sonko, serait introuvable.



« (L’huissier) l’a appelé à plusieurs reprises sur son numéro, en vain. Mieux, il s’est rendu à la CDC. Là aussi, il ne l’a pas trouvé et personne n’a voulu prendre l’exploit pour lui, d’autant plus qu’il a été limogé de ce poste», a précisé le journal, ajoutant qu’il «compte continuer à l’appeler jusqu’à ce qu’il puisse le joindre et lui notifier la citation à comparaître».



Les origines d’une bataille judiciaire



A l’origine de cette affaire, le quotidien L’Observateur avait révélé le 27 mars 2026 qu’au cours d’une émission sur la Web TV «Sans Limites», Fadilou Kéita a affirmé avoir saisi la justice contre la société Ecotra, qu’il accuse d’avoir «indûment approprié des terrains appartenant à l’Institution qu’il dirige, tout en procédant à un détournement présumé de deux milliards FCFA». Cependant, Ecotra a nié les faits et dénoncé des accusations «mensongères» et «dénuées de tout fondement».



Dans la foulée, pour le compte de la société Ecotra, Me Demba Ciré Bathily a déposé une plainte contre la Web Tv et Fadilou Kéita. Les faits allégués concernent la «diffamation, la diffusion de fausses nouvelles et de complicité». L’avocat demande l’ouverture d’une enquête afin de situer «les responsabilités et que la loi pénale soit appliquée avec toute la rigueur requise».