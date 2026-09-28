Mogadiscio : la sécurité progresse de 86,06% dans la capitale somalienne depuis 2023

A Mogadiscio, la capitale somalienne, la sécurité s’est améliorée de 86,06 % entre 2023 et 2026, selon ApaNews, qui cite des données présentées au Premier ministre Hamse Abdi Barre, qui a félicité les forces de sécurité pour leurs efforts.



Ces données ont été présentées au Premier ministre du gouvernement fédéral, Hamse Abdi Barre, lors d’une réunion avec des commandants et officiers des différentes forces de sécurité du pays, tenue samedi à Mogadiscio.



«Personne ne devrait être autorisé à jouer avec la sécurité, qui qu’il soit », a déclaré Hamse Abdi Barre, qui souhaite voir le pays préserver les acquis enregistrés. Ce dernier attribue cette amélioration à la mise en œuvre du plan de sécurité dans la capitale.



Néanmoins, cette évolution intervient dans un contexte national toujours marqué par l’insurrection des shebab, affiliés à Al-Qaïda. «Les forces fédérales somaliennes ne disposent pas encore des capacités militaires nécessaires pour prendre pleinement le relais de l’AUSSOM et contenir les activités du groupe, qui aurait renforcé son contrôle sur plusieurs zones rurales», toujours selon les précisions du site Apanews, citant un rapport de l’International Crisis Group.