Matam : de faux médicaments estimés à 18,6 millions de francs CFA saisis par la Douane

Au Sénégal, la Brigade mobile des Douanes de Matam a réalisé une importante saisie de médicaments et de produits vétérinaires d’une contrevaleur de 18 millions 600 mille francs CFA, selon un communiqué publié dans la soirée du samedi 27 septembre.



L’opération qui a abouti à cette saisie s’est déroulée le jeudi 24 septembre 2026, aux environs de 10 heures, à quelques encablures de la localité de Bondji, dans le département de Kanel, région de Matam. Cette opération fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état d’un convoyage de médicaments prévu pour alimenter le marché hebdomadaire de Bondji. Les agents des Douanes ont donc mis sur place un dispositif intelligent qui a permis d’intercepter la marchandise prohibée avant son arrivée à destination.



«Il s’agit d’un lot de médicaments vétérinaires d'une contrevaleur estimée à près de 02 millions 500 mille francs CFA et de 539 boites d’antihistaminiques évaluées à plus de 16 millions de francs CFA; soit une contrevaleur totale de 18 644 500 francs CFA», précise la note.



Cette saisie intervient dans un contexte de redéploiement de certaines unités de l’intérieur avec notamment, le renforcement en hommes et en moyens opérationnels des Brigades mobiles dont celle des Douanes de Matam