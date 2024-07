Maroc : deux joueurs de l'Ittihad Tanger portés disparus en mer après une sortie en yacht

Depuis samedi, le football marocain est touché par un drame. Cinq joueurs du club de l’Ittihad Riadhi de Tanger (première division) ont disparu en mer dans l’après-midi lors d'une sortie en yacht qui a viré à la tragédie.



De vastes opérations de recherche, à base de canots pneumatiques et de jet-skis, ont rapidement été lancées par la Gendarmerie royale maritime et la Marine royale au large de la station balnéaire touristique de M’Diq, au nord du pays, à proximité de Gibraltar.



Trois membres de l’équipe espoir – Oussama Aflah, Souleimane Dahdouh et Abdelhamid Maali, selon le média Le 360o sport ont pu être sauvés samedi déjà. L’attaquant de l'équipe première, Abdellatif Akhrif (24 ans), n’aurait pas eu cette chance et aurait été retrouvé sans vie. Son coéquipier Salman Harraq serait, lui, toujours porté disparu aux dernières nouvelles.



Selon des informations, les joueurs ont loué un yacht de petite taille à la Marina et ils auraient mis le cap vers le large, s’éloignant de plusieurs kilomètres du port de plaisance et de la plage.



Tous se seraient alors jetés à l’eau pour se baigner, laissant l’embarcation sans surveillance ni personne à bord. Problème, les forts vents présents dans cette zone du détroit ont irrémédiablement éloigné le bateau du lieu initial de la baignade. Les cinq footballeurs ont bien essayé de l’atteindre à nouveau, sans jamais y parvenir.



Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances exactes de l’incident.