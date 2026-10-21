Maroc : le gouvernement envisage d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans

Le nouveau gouvernement marocain prévoit d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, dans le cadre de son programme gouvernemental pour la période 2026-2031, ont rapporté mercredi des médias locaux.



Selon le média marocain Médias24, l'exécutif dirigé par Fatima Ezzahra El Mansouri s'est engagé à élaborer une législation visant à protéger les mineurs contre les risques liés à l'utilisation non encadrée des plateformes numériques et des jeux vidéo jugés dangereux.



Le projet prévoit notamment d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 15 ans, ainsi que de proscrire l'utilisation des smartphones dans les établissements d'enseignement primaire.

Ces mesures figurent dans le programme gouvernemental présenté lundi 19 octobre devant les deux Chambres du Parlement par la cheffe du gouvernement.



L'exécutif entend également mettre en place un programme national consacré à l'enfance numérique, reposant sur un accès progressif aux services numériques en fonction de l'âge des enfants.



Ce dispositif prévoit le renforcement de l'éducation numérique dans les programmes scolaires, la mise à disposition des familles d'outils d'accompagnement et de contrôle parental, ainsi que la création d'un label baptisé « Espace ami de l'enfance numérique ».



Selon Médias24, cette proposition avait déjà été défendue par le parti de l'Istiqlal lors de la campagne électorale, avant d'être intégrée au programme de la nouvelle majorité gouvernementale.



Les modalités d'application de ces restrictions, notamment les mécanismes de vérification de l'âge des utilisateurs et le calendrier de mise en œuvre, n'ont pas encore été précisées.



Le programme gouvernemental doit être soumis au vote de la Chambre des représentants jeudi 22 octobre, à l'issue des débats parlementaires.



Les mesures annoncées restent, à ce stade, des engagements gouvernementaux nécessitant l'adoption de dispositions législatives pour entrer en vigueur.