Maroc : les « Lions » de l’Atlas victimes de racisme dans un hôtel à Madrid

Les « Lions » de l'Atlas se réunissent depuis dimanche du côté de Madrid où va se disputer la rencontre amical face au Pérou ce mardi. Toutefois, la préparation de ce match est déjà marquée par un scandale raciste absolument honteux.



Selon Onefootball, un employé de l'hôtel madrilène qui accueille les "Lions" de l'Atlas a en effet publié des stories Instagram racistes et islamophobes en direction de Walid Regragui et sa bande.



« On leur sert la m*rde du Ramadan. Leurs p*tains de croyances. » Ou « P*tain de maures de m*rde, j'e**erde le Ramadan et leurs p**ains de m*rts ! » Étaient au menu de ces publications qui ont évidemment provoqué un tollé et une condamnation généralisée.



Au moment où, la quasi-totalité des pays africains ferraillent dans les qualifications pour la prochaine CAN, le pays du Maghreb dispute de son côté deux matchs amicaux durant cette trêve internationale, déjà marquée par l'exploit réalisé face au Brésil (2-1) samedi, un deuxième match face au Pérou.