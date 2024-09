Maroc : quatre morts et quatorze disparus après des pluies torrentielles

Quatre décès et quatorze disparitions ont été signalés suite aux fortes pluies orageuses qui ont frappé la commune rurale de Tamanarte, dans la région de Souss-Massa, au sud du Maroc. Ce bilan préliminaire, fourni par les autorités locales, met en lumière les conséquences dramatiques de ces intempéries.



Les crues soudaines, engendrées par la montée des eaux dans plusieurs cours d’eau, ont occasionné l’effondrement de huit habitations dans le douar Aoukerda, relevant du Cercle d’Akka. L’ensemble des services d’urgence a été mobilisé et des moyens humains et logistiques significatifs ont été déployés afin de réagir rapidement face à cette situation d’urgence. Les efforts visent à secourir la population affectée, désenclaver les zones touchées et rétablir les réseaux de communication.



Par ailleurs, d’autres localités ont également été impactées par ces conditions extrêmes. À Douar Smougen, dans la région de Marrakech-Safi, douze personnes demeurent portées disparues en raison des inondations. À Tiznit, deux décès ont été enregistrés, accompagnés de deux personnes secourues. Un vieillard a également perdu la vie à Tafraout, exacerbant le climat d’inquiétude dans les zones sinistrées. Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent de manière active par les autorités concernées.



Dans le cadre de ces événements tragiques, l’Office météorologique marocain avait précédemment émis une série d’alertes, prévoyant de violents orages et des vents forts sur plusieurs régions. Le ministère de l’Équipement a incité les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de vigilance face aux conditions climatiques dégradées. Une faible visibilité, voire une absence totale de celle-ci, est notamment anticipée.



Ce samedi, une nouvelle alerte météorologique a été diffusée, annonçant la persistance de très violents orages jusqu’à dimanche soir. Des régions telles que Taroudant, Azilal, Al Haouz et Jerada sont concernées jusqu’à 23 heures, heure locale, tandis que les provinces de Figuig, Errachidia, Zagora, Tinghir, Ouarzazate et Tata sont également prévenues contre les mêmes conditions. Les orages devraient en outre affecter les zones de Tétouan, Larache, Ifrane, Boulemane et Sefrou. Les populations sont appelées à la prudence et à la préparation face à cette situation météorologique alarmante.