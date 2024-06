Maroc : un sujet d'examen du bac anglais porte sur les actions de Sadio Mané dans son village natal de Bambali

Sadio Mané, l'international sénégalais est devenu une source d'inspiration non seulement pour la jeunesse de son propre pays, mais aussi pour celle de tout un continent. Son engagement envers son village natal de Bambali (sud-est de Sédhiou), où il a entrepris diverses actions philanthropiques et de développement. Il a déjà construit un hôpital et une école dans son village.



Le fait qu'un sujet d'examen du baccalauréat au Maroc, en l'occurrence celui d'anglais, se soit intéressé au parcours de Sadio Mané montre à quel point son influence dépasse les frontières du sport pour toucher des domaines aussi variés que l'éducation et la culture.



Pour rappel, Sadio Mané a reçu le « prix Socrates » décerné pour la première fois lors de la cérémonie du Ballon d'or en 2022. Le Champion d’Afrique 2021 a été récompensé pour son investissement dans le développement de son village natal de Bambali.