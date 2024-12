Matam ; Diary Sow raconte son nouveau départ grâce à un philanthrope

Diary Sow, la meilleure élève du Sénégal en 2019, a refait surface après sa disparition en France en 2021. En visite à Matam, dans le nord du pays, elle est revenue sur les épreuves qu'elle a traversées en Europe.



« Depuis 2021, j'ai continué mes études. J'ai intégré une école d'ingénieur ; je suis maintenant en troisième année et je m'apprête à avoir mon diplôme. J'ai commencé à travailler un tout petit peu, à voyager et à découvrir le monde », a-t-elle confié lors d’une visite dans la région de Matam.



Diary Sow a également évoqué la rencontre décisive avec Harouna Dia, un homme d'affaires et philanthrope. « J'ai rencontré quelqu'un de formidable, M. Harouna Dia, un homme d'une générosité agréable, qui m'a montré que même s’il y avait une difficulté, ce n’est pas grave. Il m'a dit qu'il a vécu la même chose. Cela m'a énormément soulagée psychologiquement et mentalement, et cela m'a permis de recommencer. Il a tout mis en ma faveur pour que je décolle et depuis, ma vie a complètement changé », a confié l’ancienne pensionnaire du Lycée d’excellence scientifique de Diourbel.



L'ancienne élève du Lycée d'Excellence scientifique de Diourbel a témoigné de l'assistance financière et morale qu'elle a reçue de l’homme d’affaires.



« Il a entendu parler de moi et il a cherché ma famille et c’est là qu’un lien s’est établi de manière naturelle et spontanée entre nous. J’ai repris confiance en moi à cause de ses conseils. C'est un philanthrope, quelqu'un qui croit en l'être humain. Il m'a dit : Tu as du potentiel et tu peux y arriver », a-t-elle expliqué.



Aujourd'hui, l'étudiante à l'École Centrale de Paris, Diary Sow poursuit une spécialisation en Data Science et Intelligence Artificielle. Elle ambitionne d'obtenir son diplôme et de bâtir une carrière prometteuse dans ce domaine.