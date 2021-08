Matam : Un braqueur arrêté, un autre en fuite après l'attaque d'une boutique

L’insécurité est grandissante à l’intérieur du pays. Deux malfaiteurs se sont attaqués à une boutique sise au village de Orkadiéré, dans la région de Matam, dans le nord-est du Sénégal. Ils ont ouvert le feu sur leur victime avant de prendre la fuite.



Poursuivis par une foule en furie, un des assaillants a été appréhendé. Il a été, par la suite, remis à la gendarmerie. L’autre malfaiteur, plus chanceux, s’est fondu dans la nature. Il est activement recherché.



Joint par la Rfm, le préfet de Kanel revient sur les faits.« Le dimanche 1er août, aux environs de 21 heures, un commando composé de deux individus ont tenté de braquer une boutique sise au marché de Orkadiéré sur la nationale. Ils ont tiré sur leur victime e raté leur cible avant d’être poursuivis par une foule en furie », a-t-il expliqué.



Maguette Diouck appelle les populations de Orkadiéré et du département au calme et à la sérénité. Il annonce que le dispositif sécuritaire va être renforcé pour, rassure-t-il, « anéantir d’avantage ce sentiment d’insécurité».