Mali : l’Armée neutralise 50 terroristes à Abeïbara

Dans un communiqué, les Forces armées maliennes (FAMa) annoncent la neutralisation d’au moins 50 membres de groupes armés terroristes, dont plusieurs responsables, au cours d’un raid mené le samedi 26 septembre 2026, à environ 45 km au nord-est d’Abeïbara, dans la région de Kidal.



Cette attaque s’inscrit dans le cadre de l’opération Dougoukoloko. Celle-ci a été mise en place avec le soutien de partenaires du pays. Elle fait suite à l’exploitation de renseignements ayant permis de localiser plusieurs points de concentration de groupes armés et la présence de certains de leurs responsables.



En août, la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) avait annoncé 214 frappes aériennes contre des cibles terroristes, avec environ 1 000 terroristes tués.