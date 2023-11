Matam: il kidnappe la soeur de son ex-copine et oblige cette dernière à entretenir un rapport sexuel qu'il filme

Le nom de Djiby Mbodj résonne désormais avec une série d'accusations qui dépeignent un « comportement inexcusable ». Accusé « de collecte illicite de données à caractère personnel, de diffusion d'images à caractère pornographique, de violence et de voies de fait », le jeune homme de 27 ans, marié et père d’un enfant est dans de sales draps. Les faits se sont déroulés à Tamba.



La victime, Maïmouna Sow, a relaté un enlèvement orchestré par l'accusé dans l'espoir de renouer avec son ex-petite amie. D’après L’Observateur, Djiby Mbodj aurait kidnappé la sœur de Maïmouna, Dieynaba Sow, la contraignant à se rendre chez lui.



Celle-ci espérant trouver sa petite sœur chez son ex-petit ami est partie le voir. Sur place, le mis en cause lui exige des relations sexuelles, ce qu’elle a refusé. Toutefois, Djiby s’est mis à la déshabiller. S'en suit une bagarre entre les deux ex-amoureux au cours de laquelle Djiby a exercé une violence inouie sur la jeune fille de 24 ans.



Impuissante, elle finit par se laisser faire. Tout en filmant la scène, Djiby satisfait sa libido. Des vidéos qu'il a publiées dans son entourage. La jeune femme est tombée des nues quand une des vidéos a atterri sur son téléphone. Se sentant humiliée, elle a décidé de porter plainte contre son ex.



Ce dernier a été interrogé par la police et a partiellement reconnu les accusations portées contre lui, niant cependant la diffusion des vidéos incriminées. Au terme légal de la garde a vue, le père de famille a été présenté au procureur de la République avant d'être placé sous mandat de dépôt pour « collecte illicite de données à caractère personnel, publication de vidéo d'images à caractères pornographiques, violence et voies de faits ».