Matam : le gouvernement de Sonko divise la population

La liste du gouvernement de Ousmane Sonko a fait couler beaucoup d’encre dans la région de Matam. Pour la première fois, pas un seul cadre de la region dans le gouvernement depuis l’indépendance (1960), ont constaté des responsables politiques. « Ce n’est pas la fin du monde », a avancé l’ancien député Mamadou Abdoulaye Dème.



« Je pense que ce n’est pas l’essentielle. L’essentielle pour la région de Matam est qu’on règle le problème de développement. Parler de la route, qu’on finit l’hôpital d’Ourossogui, l’Université Souleymane Niang, l’aéroport d’ Ourossogui, l’aménagement des terres. Ce ne sont pas les identités des ministres. Le reste, on ne peut pas combattre l’opposition et quant-ils arrivent au pouvoir, on souhaite être invité au banqué », a déclaré l’ancien député Mamadou Abdoulaye Dème.



Du côté des hommes du nouveau régime, les priorités se trouvent plutôt dans la réalisation du projet. Car selon Barka Cissé, cadre de Pastef, c’est une équipe de 25 ministres. « J’entends ces supputations depuis la mis en place du gouvernent et en tant que cadre de la région de Matam, je tiens à préciser que l’ensemble des patriotes qui ont décidé d'accompagner la coalition Diomaye Président et le président Ousmane Sonko l’on fait autour d’un projet. Et dans ce projet, je pense qu’il n’a jamais été nullement question de partage de poste, ni de territorialisation de poste », a-t- précisé au micro de la Rfm.



Pour Bocar Diako inspecteur de la jeunesse, l’essentiel se trouve ailleurs. « De 2012 à 2024, on a eu un ministre de la Justice, on a eu un ministre des télécommunications, un ministre de l’éducation, on a eu des Directeurs généraux, des PCA. Donc je pense que les priorités sont ailleurs. J’appelle tous les jeunes à faire bloc. Qu’ils puissent montrer qu’ils sont des acteurs du changement, mais pas des spectateurs ».



Largement débattue par BBY, la question qui s’impose aujourd’hui est de savoir comment la nouvelle majorité au pouvoir réagira-t-elle pour tenter de renverser la tendance.