Matam : les Douanes saisissent des faux médicaments d’une contre-valeur de plus de 18 millions FCFA

La Brigade mobile des Douanes de Matam a réalisé une importante saisie de médicaments et de produits vétérinaires d’une contre-valeur totale de 18 millions 600 mille francs CFA, dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite.



Selon une note des Douanes sénégalaises, l’opération s’est déroulée le jeudi 24 septembre 2026, vers 10 heures, à quelques encablures de la localité de Bondji, dans le département de Kanel, région de Matam (nord).



L’intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du convoyage d’un lot de médicaments destiné à approvisionner le marché hebdomadaire de Bondji.



Les agents de la Brigade mobile des Douanes de Matam ont alors mis en place un dispositif qui leur a permis d’intercepter la marchandise prohibée avant son arrivée à destination.



La saisie porte notamment sur un lot de médicaments vétérinaires, estimé à près de 2,5 millions de francs CFA.



Les douaniers ont également mis la main sur 539 boîtes d’antihistaminiques, évaluées à plus de 16 millions de francs CFA.



La contre-valeur totale de la marchandise saisie est estimée à 18 644 500 francs CFA.



Cette opération intervient dans un contexte de redéploiement de certaines unités douanières de l’intérieur du pays.



Les Douanes sénégalaises indiquent notamment un renforcement en effectifs et en moyens opérationnels des Brigades mobiles, parmi lesquelles figure celle de Matam, afin de renforcer la surveillance et la lutte contre les trafics illicites.