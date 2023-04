Matam: un homme fracasse la tête et le bras de sa belle-sœur pour un bol de riz

Un bol de riz a semé la zizanie dans la famille Sy, vivant au village de Diamouguél, dans la commune de Aouré dans la région de Matam. Cette histoire est au centre des discussions. À en croire le journal « L’Observateur », une violente et sanglante bataille a éclaté entre les membres de la famille pour un bol de riz. Les faits remontent à dimanche dernier. Ce jour-là, la dame R. Sy a chauffé le repas pour les enfants de la maison qui ne jeûnaient pas. Au moment de manger dans la grande cour familiale, lorsqu´un petit garçon de 2 ans, le fils de R. S veut manger du riz au poisson avec ses frères et cousins, D. S, la petite-soeur de son papa, n’a pas accepté. Usant d’une violence inouïe, elle a tiré l'enfant du bol et l'a mis à l'écart, sous prétexte que celui-ci est très sale.



Une décision que D.S, la maman de l'enfant, a jugé méchant. Une dispute a éclaté entre les deux femmes qui ont échangé des injures. La situation a dégénéré quand subitement A. S, apprenti-chauffeur et frère de D.S, s'est invité dans la danse. Ce dernier a pris la défense de sa sœur et s'est armé d'un gourdin avec lequel il a asséné de violents coups à la tête et au bras sa belle-sœur, R.S.



Grièvement blessée, la victime s’est retrouvée avec la tête fracassée et le bras droit fracturé. Évacuée à la structure sanitaire de la localité, R. S, a bénéficié d'un certificat d'Incapacité temporaire de travail (Itt) de 30 jours.



Muni dudit document, son mari a déposé une plainte contre son jeune frère à la gendarmerie. Arrêté, le mis en cause a reconnu les accusations retenues contre lui. Au terme de sa durée légale de garde à vue, A.S. a été déféré, hier mardi, au parquet de Matam pour « coups et blessures volontaires ».