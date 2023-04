Le marabout A.C. est dans de sales draps. Marié à deux (2) épouses et père de deux (2) enfants, il est poursuivi pour « enlèvement, viol suivi de grossesse et charlatanisme », sur une jeune fille de 20 ans. D’après « L’Observateur », il croupit, depuis la semaine passée, à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Matam.



Le mis en cause s’était installé la commune de Orkadjiéré, depuis plus de six mois. C’est par la suite qu’ il a fait disparaître avec une de ses clientes qu'il a transformé en objet sexuel. Ce qui s’est soldé par une grossesse. À en croire le journal, la jeune fille H. Mb est devenue introuvable au courant de janvier 2023. Suite à plusieurs jours de recherches sans succès par ses proches, ceux-ci se sont rendus à la Brigade de gendarmerie pour déposer une plainte contre X. Une fois là machine judiciaire enclenché, les enquêteurs ont réussi à savoir que la disparition «mystérieuse» de la jeune fille de 20 ans coincide avec le départ du marabout A.C du village.



Ce dernier après avoir quitté le village d’Orkadjiéré, il a entamé un voyage pour ne pas rester sur place, ce, pendant deux (2) mois, en faisant la navette entre Dakar et Fouta. Malheureusement pour lui, il a été repéré et arrêté la semaine dernière alors qu'il traversait la ville de Ourossogui avec sa « femme ».



Conduit dans les locaux de la gendarmerie locale, le marabout a reconnu les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, il a souligné que H. Mb, est sa petite amie depuis son arrivée à Orkadjéré. Allant plus loin, A. C a précisé que c'est jeune fille l'a suivi de son plein gré et qu'elle a toujours été consente de leurs multiples conjonctions sexuelles. Conduite auprès d’un gynécologue, il a été révélé que H.Mb est en état de grossesse de deux (02) mois. Interrogée par les gendarmes celle-ci a déclaré qu’après avoir utilisé les bains mystiques du mis en cause, elle a perdu connaissance. Et depuis ce jour, elle faisait tout ce qu'il voulait.



Au terme de sa durée légale de garde à vue, A. C, a été déféré au parquet de Matam pour « viol, mise en danger de la vie d'autrui et charlatanisme ».