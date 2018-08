Matar Ndiaye activement recherché par la police indienne

Matar Ndiaye est activement recherché par les autorités indiennes. Pour cause, ce Sénégalais de 28 ans qui s’était d’abord rendu à Doha devait être expulsé par les autorités qataries à cause de ses documents de voyage qui ne seraient pas en règle.



Interpelé d’abord au Qatar, il attendait l’avion qui devait le ramener au Sénégal quand il s’est dérobé à la surveillance de ses gardiens alors qu’il était détenu dans une chambre, informe le site deccanchronicle.com repris par Vox Populi.



Arrivé en Inde vendredi à Chennai, les Indiens qui avaient son signalement ont voulu l’appréhender sans succès. Redoutant une affaire de terrorisme, la police indienne remue ciel et terre pour le retrouver.