Match Burkina Faso-Sénégal : les « Lions » au complet à la séance de ce mardi

Les « Lions » du Sénégal ont effectué ce mardi leur deuxième séance d’entrainement au terrain annexe du Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, en vue de leur match contre le Burkina Faso, comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025.



Cette séance à laquelle ont assisté tous les 26 joueurs était bien rythmée et marquée surtout par un circuit appui vivacité avec course et changement de direction, une bonne transition défensive et animation offensive, avant de terminer par une petite opposition grand terrain, informe la Fédération sénégalaise de Football (FSF) sur son site web.



Les « Lions » vont se déplacer ce mercredi 13 novembre au Mali et tiendront leur séance d’entrainement d’avant match au Stade du 26 septembre de Bamako à 19h00 GMT. Ils croiseront le Burkina Faso le lendemain à la même heure, dans un match dont l’enjeu sera la première place du groupe L des éliminatoires de la CAN Maroc 2025.