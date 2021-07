Match amical: le Paris-Saint-Germain s’impose 4-0, Gana Guèye capitaine

Le Paris SG s'est imposé 4-0 face au Mans (N1) mercredi 14 juillet en match amical de reprise, sans Sergio Ramos laissé au repos mais avec le latéral marocain Achraf Hakimi, auteur d'une passe décisive pour sa première apparition sous le maillot parisien. Gana Guèye est le Capitaine du jour de la formation parisienne.



Pour ce match de préparation, l'entraîneur Mauricio Pochettino a opté pour une équipe alliant des cadres habituels et des espoirs du club.



Cela s'est vu au tableau d'affichage avec un but de l'Argentin Mauro Icardi (13e) et des réalisations d'Ismaël Gharbi (35e), un Franco-Tunisien de 17 ans, puis de Bandiougou Fadiga (87e), autre milieu offensif de 20 ans servi par Xavi Simons, l'espoir néerlandais de 18 ans qui a conclu la marque à la 90e minute.