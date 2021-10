Match contre la Namibie: Cissé expérimente le 4-3-3, Bamba et Bouna déjà en jambes

Pour le premier galop des « Lions », Aliou Cissé a consacré une opposition entre deux équipes de 11 joueurs en expérimentant le système 4-3-3. Ce galop d’entrainement a duré 01h45 mn. Selon « Stades », seuls Sadio Mané, Boulaye Dia et Sény Dieng ont été absents. L’attaquant de Liverpool devait rejoindre la Tanière hier soir.

Bamba Dieng et Bouna Sarr ont participé à la première séance des « Lions » en direction de la double confrontation face à la Namibie, comptant pour les 3ème et 4ème journées des éliminatoires du Mondial 2022.



D’après le quotidien sportif « Stades », Bamba Dieng a été virevoltant sur le côté droit, en créant des situations dangereuses. Il a même offert une passe décisive à Habib Diallo durant la dernière opposition.



De son côté, Bouna Sarr n’a pas été timide pour sa première sur la pelouse du stade Lat Dior. Appelé pour renforcer le côté droit de la défense des « Lions », l’ancien joueur de l'OM s’est montré intéressant. Durant les oppositions, Bouna Sarr a été présent au marquage. Il n’hésitait pas à se projeter vers l’avant comme il a l’habitude de le faire en club. Bouna et Bamba n'ont pas manqué de se montrer à l'entrainement. Reste à savoir s'ils vont continuer sur cette lancée.