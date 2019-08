Match entre cultivateurs à Goudiry: l’attaquant tue le défenseur adverse d’un coup de genou

Un match de football entre cultivateurs au village de Faya dans la commune de Komoty, département de Goudiry (région de Tambacounda), a viré au drame. Un attaquant a violemment répondu à un tacle d’un défenseur, maître coranique de son état. Ce dernier a rendu l’âme suite à un coup de genou.



Des sources proches de l’enquête racontent que c’est mercredi dernier vers 18 heures que le match de football a été organisé. Une rencontre qui a refusé du monde et au cours de laquelle, le défenseur Méta Sidibé, âgé de 20 ans, maître coranique, a sévèrement taclé l’attaquant Souleymane Bâ, un cultivateur de 20 ans. Ce dernier se relève et commence à injurier son adversaire, qu’il finit par empoigner, avant de lui donner un violent coup de genou au ventre. Le public s’interpose et calme les deux adversaires, avant que l’arbitre ne mette fin à cette rencontre palpitante. En cours de route, Méta Sidibé, qui rentrait tranquillement en compagnie de ses coéquipiers, commence à se ressentir de vives douleurs au ventre, du fait du coup reçu de son adversaire et finit par s’affaler à terre.



Les multiples tentatives de le secourir sont restées vaines. Il finit par rendre l’âme. Informés, les hommes de Benoit Diouf, commandant de brigade de la gendarmerie territoriale de Goudiry, en compagnie du maire de Komoty et du médecin chef du district sanitaire de Diankémakhan se sont déployés sur les lieux pour les besoins des constatations d’usage.



Le corps sans vie de Méta Sidibé a été acheminé à la morgue du district sanitaire, avant d’être remis aux parents, sur instruction du procureur Demba Traoré, pour les besoins de son inhumation. Le mis en cause est présentement placé en position de garde à vue, en attendant son déferrement au parquet de Tambacounda.



iGfm