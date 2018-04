Match retour Coupe CAF : RS Berkane réserve un accueil déloyal à Génération-Foot

Les autorités du club marocain de la Renaissance Sportive de Berkane ont réservé un accueil déloyal au club sénégalais, Génération-Foot. La révélation est faite par le coach des académiciens, Olivier Perrin sur sa page Facebook.



«Arrivée à l’aéroport, pas de dirigeants de Berkane, pas de délégué de la Fédération marocaine. Mise à disposition d’un bus des années 50, avec une porte qui ne pouvait pas se fermer, avec des chauffeurs qui ne parlaient pas notre langue et qui ne connaissaient pas l’adresse de l’hôtel. Le bus est tombé en panne et s’est arrêté 7 fois sur le chemin de 30km qui a été réalisé en 1H50 !! alors que les joueurs ont quitté hier à 22 H 30. C’a c’est de l’accueil !!!



Heureusement que notre intendant sur place a été efficace !!! Opération de déstabilisation étape 1 ! Il nous en faudra plus. Merci au délégué de la Fédération Sénégalaise qui était avec nous et à ceux qui sont restés sur place pour nous aider à distance », a raconté le coach sur son compte Facebook.

Pour rappel, RS Berkane doit recevoir ce mercredi au Maroc Génération-Foot pour le compte du match retour des 16ème de finale de la Coupe CAF. A l’aller à Dakar le club sénégalais avait battu les marocains sur la marque de (3-1).



Génération-Foot va essayer de faire un bon résultat face à la RS Berkane pour se qualifier aux phases de poule. Ainsi, les sociétaires de l’académie de Deni Biram Ndao mettrons fin à 14 ans de disette des clubs sénégalais en Coupe d’Afrique des clubs.

La Jeanne d'Arc de Dakar est le dernier club sénégalais à avoir participé à une Coupe d’Afrique des clubs et c’était en 2004.