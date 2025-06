Chris Brown accusé d’avoir agressé un producteur : le chanteur américain plaide non coupable

Le chanteur américain de R&B, Chris Brown, ancien petit ami de Rihanna, a plaidé non coupable vendredi devant un tribunal londonien d'avoir tenté de causer des blessures graves lors d'une agression dans une boîte de nuit londonienne en 2023.



La star de 36 ans est notamment accusée d’avoir frappé à plusieurs reprises avec une bouteille le producteur de musique Abraham “Abe” Diaw le 19 février 2023 dans la boîte de nuit Tape du quartier huppé de Mayfair à Londres. La victime aurait ensuite été poursuivie, rouée de coups de poing et de pied.



Une caution à 6 millions d’euros



Arrêté mi-mai à Manchester (nord de l’Angleterre), Chris Brown a été inculpé pour “coups et blessures volontaires” pour cette agression présumée, survenue alors qu’il était à l’époque en tournée au Royaume-Uni. Le chanteur a été libéré le 21 mai en échange d’une caution de 5 millions de livres (5,9 millions d’euros) et autorisé à assurer sa tournée internationale, entamée le 8 juin à Amsterdam.



Selon les conditions de sa libération sous caution, l’Américain doit remettre son passeport aux autorités britanniques qui le lui restituent lorsqu’il doit se rendre à l’étranger pour des concerts. Le trentenaire doit aussi résider à une adresse connue du tribunal et ne peut entrer en contact avec la victime présumée, ni se rendre dans l’établissement où les faits auraient eu lieu.



Vendredi, l’artiste de R&B a plaidé non coupable, après avoir décliné son nom et sa date de naissance face à la juge. Une autre audience est prévue le 11 juillet, avant le procès qui devrait débuter le 26 octobre 2026 et durer entre cinq et sept jours. Un Américain, Omololu Akinlolu, 38 ans, est également poursuivi dans cette affaire. Il a, lui aussi, plaidé non coupable.