Matchs contre le Bénin et le Brésil : la liste de Cissé attendue, ce vendredi

Le Sélectionneur national Aliou Cissé va dévoiler ce vendredi, la liste des joueurs pour les deux matchs contre le Bénin et le Brésil.





Après avoir validé son ticket pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) en Côte d’Ivoire, le Sénégal fera face au Benin pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2024.



Pour la fenêtre de juin, le Sénégal se déplacera à Cotonou, le 17 juin, pour affronter le Bénin. La bande à Sadio Mané défiera le Brésil en amical le 20 juin à Lisbonne.