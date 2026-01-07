Maurice: une société ciblée par une enquête sur des fonds liés au président vénézuélien déchu Nicolas Maduro

Maurice est au cœur d’une enquête internationale sur des fonds liés au président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro. La Commission des crimes financiers de Maurice s’intéresse à 3,5 millions d’euros déposés dans une banque locale, suspectés d’être issus de détournements opérés au Venezuela. Une société mauricienne est impliquée dans le dossier et sa licence a été suspendue pour manquements aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Les autorités locales collaborent étroitement avec les États-Unis pour faire la lumière sur ce circuit financier complexe.

RFI

