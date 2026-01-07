Maurice: une société ciblée par une enquête sur des fonds liés au président vénézuélien déchu Nicolas Maduro

Une enquête menée avec l’appui des autorités américaines cible une société enregistrée à Maurice pour son rôle présumé dans le blanchiment de fonds liés au président déchu du Venezuela, Nicolas Maduro. Selon les enquêteurs de la Commission des crimes financiers, cette structure aurait servi à faire transiter des sommes détournées, notamment en lien avec la compagnie pétrolière d’État du Venezuela, la PDVSA.
3,5 millions d'euros gelés par la Commission des crimes financiers
La Commission a obtenu une ordonnance de saisie de la Cour suprême mauricienne sur environ 3,5 millions d’euros. Il s’agit d’une mesure légale qui permet de bloquer temporairement des fonds ou des biens en attendant la conclusion de l’enquête ou d’une procédure judiciaire.
Parallèlement, la Commission des services financiers a suspendu la licence de la société de gestion qui gérait cette société, invoquant de graves manquements aux obligations de conformité et aux règles de lutte contre le blanchiment d’argent. Les autorités mauriciennes restent mobilisées pour assurer la traçabilité de ces fonds et coopèrent pleinement avec les États-Unis sur ce dossier, selon des sources à la Commission d’enquête.
