Mauritanie : 125 migrants sénégalais dont 3 enfants sauvés par la garde-côte

Des migrants sénégalais qui voulaient rallier l’Espagne en provenance de Mboro ont été sauvés par la garde-côte mauritanienne. Ils étaient à court de vivres et ont dû rebrousser chemin.



Ils ont été au Port de Nouakchott avant d'être remis à la Police en charge de l'immigration, en présence des ministres mauritaniens de l'Intérieur et de la Santé.



Les clandestins «sont tous des Sénégalais. Parmi eux, il y a 7 filles et 3 enfants», a informé le commandant Hassane qui a ajouté: «Nous étions en mission de contrôle régulier quand nous avons aperçu une embarcation qui envoyait des signes de détresse».



Un Migrant qui s'est confié à une organe de presse mauritanienne, a renseigné qu'ils étaient partis, il y a 7 jours, de Mboro dans une embarcation de fortune en direction des côtes espagnoles. «Mais nous étions obligés de faire demi-tour parce que nous n'avions plus rien à manger», a-t-il informé.