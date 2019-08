Mauritanie: la ville de Selibaby durement touchée par des pluies diluviennes

En Mauritanie, des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Selibaby, dans le sud-est du pays, ont fait trois morts et des centaines de familles sans abris. Entre samedi et lundi, il est tombé sur cette grande ville de la vallée du fleuve Sénégal autant de pluie qu’en presque six mois dans cette région, d’où les pertes en vies humaines par noyade. Les élus locaux et les autorités régionales travaillent à l’organisation des premiers secours des populations.