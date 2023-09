Mauvaise qualité de l’eau évoquée à Diacksao : les habitants apportent un démenti

L’information relatés dans la presse sur la mauvaise qualité de l’eau à Diacksao un quartier de la banlieue dakaroise, ‘’qui serait impure à la consommation et même des cas de maladies évoquée à cette effet’’, a été démenti par les mêmes personnes interrogés qui soutienne qu’elles n’ont jamais indiqué que si leurs enfants souffrent de diarrhée que c’est à cause de l’eau du robinet. « On est venu nous interroger sur la qualité de l’eau et nous avons soutenu que cette eau a un arrière-goût que nous sentons, mais nous n’avons jamais dit que c’est la cause si nos enfants ont la diarrhée. L’eau que nous buvons n’a aucun problème », selon Bigué Sène. Des propos soutenus par Penda Dioum, est responsable de la borne fontaine et Ndioguou Niane, délégué de quartier. Par ailleurs, les autorités de la Sen’Eau qui se sont rendu dans le quartier et effectuer des prélèvements, ont apporté plus de précision sur la qualité de l’eau distribuée dans ce quartier. Suivez !



