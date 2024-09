Mawlid 2024 : Tivaouane va abriter une série d'activités avant le Grand Jour

En prélude du Mawlid 2024, le Coskas a dévoilé lors de sa conférence de presse une série d'activités qui seront déroulées dans la capitale de la Tidianya. Ce programme se déroule comme suit :



"- Un forum sur le thème « Le modèle prophétique dans la construction d'une cité vertueuse dont les TDR sont insérés dans le dossier de presse qui vous est remis; il sera animé d'éminents experts et universitaires mais également de membres de la société civile autour des questions de gouvernance vertueuse, d'éthique économique, de citoyenneté responsable, de solidarité et de partage, mais aussi de la préservation de notre vivre-ensemble seront convoquées. Ce sera l'occasion pour présenter au public le livre collectif sur Cheikh Al Hadj Malick Sy écrit par d'éminents universitaires sous la conduite du Professeur Abdou Salam Fall du Lartes, aidée en cela par Sérigne Cheikh Tidiane Al Amine, avec une préface de



Cheikh Al Hadj Malick Sy Dabagh. -le Hackathon des 7 et 8 septembre pour convoquer l'innovation technologique et encourager la créativité digitale pour la mettre au service de la religion.



- Les Lumières et Leçons de Ndiarnde pour replonger dans le vécu et l'œuvre des grands muqaddams de Cheikh Al Hadj Malick: six d'entre eux seront offerts en modèles aux jeunes générations.



L'atelier sur les mécanismes d'accompagnement financier et non financier des dahiras



Au-delà de cette rencontre, les autre temps forts qui mériteront votre attention sont les



suivantes:



Le 1" et le dernier Burd à Tivaouane qui sont naturellement des moments de ferveur et de mobilisation des fidèles;



-les Burds décentralisés qui sont désormais inscrits dans l'agenda culturel, spirituel du gamou depuis près de deux décennies selon une programmation maillant tout le territoire national dont les plus importants sont ceux de la Place de la Nation ou Obélisque et de Mbour)



-L'exposition organisée par la commission jeunesse du Coskas avec un volet numérique



Les durus malikiyya ou leçons malikiennes, sortes d'audiences publiques pour revisiter le patrimoine littéraire de notre école le jour du repos - le Spectacle Sons et Lumières la veille du Gamou avec les amis du regretté Jean Pierre Leurs conduit par son premier assistant, Alioune Badara SAR, dont le thème portera sur Le Prophète Mouhammed PSL: source d'inspiration inépuisable » pou coller au thème de cette année.



- la Cérémonie officielle dont la particularité est que cette année le Khalife a autorisé le Comité d'organisation à l'organiser dans la matinée plutôt que dans l'après midi pour plus de commodité.



- Le Takkusaan Jamil et le Takkusaan Seydina Cheikh de Sokhna Aida SY le samedi 7 septembre.



- La nuit du Gamou dans les zawayas qui sera un moment de revisite de la geste prophétique à travers la Sira".