Mbacké: un ex-caporal-chef de l’Armée condamné à 6 mois de prison ferme

Six (6) mois de prison ferme ! C’est la peine infligée à l’ex-caporal-chef de l’Armée S. Mané pour vol de denrées alimentaires dans une boutique et usurpation de fonction. La sentence a été prononcée jeudi par le Tribunal d’instance de Mbacké, une ville du centre-ouest du Sénégal.



Radié de l’Armée sénégalaise, le 01 Mai dernier, le caporal-chef se faisait passer pour un agent des Eaux et Forêts à Mbacké, pour voler des denrées alimentaires dans une boutique. Mais, selon "Source A" qui donne l’information ce vendredi, l’ancien soldat de la Promotion 97/2 a été démasqué et arrêté par les éléments du commissaire Ibrahima Diallo.



Les faits remontent à la date du 14 juin dernier. Interrogé par le juge, l’ancien caporal-chef a tenté de nier les faits, en faisant croire au juge qu’il avait emprunté les denrées alimentaires estimées à plus de 20.000 FCA. Mais, selon le boutiquier, il ne connait même pas S.Sané.