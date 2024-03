Mbao le fief de Abdou Karim Sall conquis par la coalition Diomaye Président

Sicap Mbao et Keur Mbaye Fall, Grand Mbao est sorti pour accueillir la caravane Diomaye Président. Le fieff de Abdou Karim sall a été conquis par le convoi de la Coalition Diomaye Président. Il est 22 h passées lorsqu’elle arrive à Grand Mbao. Des jeunes sortis en masse sont venus accueillir le convoi. Ils sont presque plus de 500 jeunes. Accourant avec des drapeaux, des banderoles et des sifflets ils ont « renié », leur maire Abdou Karim Sall. Pour eux, « seul Sonko compte ». Comme s’ils ne se fatiguent pas, ils ont escorté la caravane qui est passée devant le siège de l’édile de la localité. « Nous aimons Sonko c’est lui que nous soutenons nous sommes avec lui grâce à son amour pour le Sénégal et sa droiture. Que tout le monde sache que, nous, ici à Mbao, c’est Ousmane Sonko que nous aimons et nous allons voter pour lui. Le jour du scrutin on va aller voter très tôt gagner avant 12h et aller au palais pour déjeuner là-bas », a lancé un jeune dans la foule. Il sera suivi par un autre qui a assuré que « le soir du 24 mars, ils verront un record dans les résultats qu’ils n’ont jamais vu. Nous sommes fatigués et nous allons vers le changement. Macky Sall va voir ce qu’il n’a jamais vu lors de la présidentielle ». Les jeunes du l’ex-Pastef ont soutenu que leur engagement était « vrai » et « non pas acheté ». Brandissant fièrement une grande photo de son leader, il a déclaré qu’« on ne nous a pas payé les t-shirt de Pastef nous cotisons notre argent pour l’acheter. Sonko c’est notre avenir, nous croyons en lui. Nous demandons à tous les patriotes d’aller récupérer leurs cartes électeurs pour allez voter le 24 mars. Ici à Mbao, nous n’avons pas d’adversaire. Nous allons sécuriser les bureaux de votes nous n’accepterons plus les transferts venant de Orkodiérré. Nous les attendons de pieds ferme », a asséné un jeune. « C’est Sonko qu’on aime, lui seul. Abdou Karim Sall ne va pas gagner Mbao », a lancé un autre. Pour sa quatrième journée de campagne, la Coalition Diomaye Président a terminé sa caravane à Grand Mbao.