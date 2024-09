Mbaye Niang, attaquant du Wydad : « Je veux vraiment m’inscrire dans le projet du club »

Fraîchement débarqué en Afrique, et plus précisément chez le cador marocain le Wydad Casablanca, Mbaye Niang bientôt 30 ans espère se montrer à son avantage afin d’entrouvrir possiblement la porte d’un retour avec les champions d’Afrique 2021. L’attaquant entend s’inscrire dans la durée avec le club.



« Je ne suis pas venu dans le but de faire un an et de repartir. Je veux vraiment m’inscrire dans le projet du club qui est costaud. Il y a une nouvelle direction qui a montré qu’elle est prête à investir, à aussi faire de ce club avec l’histoire qu’il a, de reprendre sa place. C’est un club mythique en Afrique, qui a gagné des trophées, qui a un public exceptionnel », a-t-il affirmé au micro de Canal+ Sport Afrique.



« Je serais à la disposition du coach comme auparavant »



Depuis la victoire contre le Congo (2-0), le 13 novembre 2019, dans les éliminatoires de la CAN 2021, Mbaye Niang n’a plus été appelé avec l’équipe du Sénégal. Pour autant, celui-ci garde les « Lions » dans un coin de la tête.



« C’est à moi d’être performant. Je sais que le coach (Rulani Mokwena au Wydad, ndlr), comme il a répété plusieurs fois en conférence de presse, compte sur moi. C’est à moi de travailler, je vais bosser dur. Je vais aider mes coéquipiers, le club surtout. Ensuite la sélection, je serais à la disposition du coach (le sélectionneur Aliou Cissé, ndlr) comme je l’ai fait auparavant. J’ai joué la Coupe du monde ce qui n’est pas donné à tout le monde, la Coupe d’Afrique. Même si aujourd’hui, je ne suis pas dans l’équipe nationale, je suis sénégalais et je suis fier de l’être », a confié le nouveau numéro 9 wydadi pour les soins de l’émission Talents d’Afrique sur la chaîne cryptée Canal+ Sport Afrique.