Gamou 2026 à Kaolack : un dispositif sanitaire renforcé pour les pèlerins

En prélude au Gamou prévu le 25 août 2026, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Dr Ibrahima Sy, a inspecté le dispositif médical à Kaolack ce 18 août.



Le plan d'action prévoit 24 structures de santé, 28 postes médicaux avancés et 1 387 agents mobilisés. L'État déploie 53 ambulances sur les sites et axes routiers majeurs. La prise en charge médicale des pèlerins est entièrement gratuite. Une dotation de 23 millions FCFA en médicaments est allouée, dont 5 millions apportés par la Fondation Sonatel. Une campagne cible la collecte de 750 poches de sang.



La priorité va aux urgences routières, aux intoxications, au paludisme, à la dengue et aux maladies chroniques. Les échanges avec les guides religieux ont renforcé la coopération entre l'État et les familles maraboutiques.