Présentation de condoléances : Moustapha Guirassy s’engage à soutenir la publication du livre posthume de Mamadou Kassé

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Guirassy, s’est rendu le mardi 18 août au domicile du défunt journaliste Mamadou Kassé, à Grand Médine, pour présenter ses condoléances à sa famille. Accompagné d’une importante délégation, le ministre a été reçu par le doyen Mamadou Koumé, ami et ancien camarade de promotion du disparu.



Visiblement ému, M. Guirassy a rendu hommage à celui qui fut son ami et conseiller, ainsi qu’ancien rédacteur en chef du quotidien national Le Soleil. Il a salué la mémoire d’un homme d’exception, rappelant son rôle « déterminant dans l’élaboration du Code de la presse » lorsqu’il exerçait au ministère de la Communication.



Revenant sur leurs derniers échanges, le ministre a partagé le dernier vœu du journaliste : publier un recueil rassemblant l’ensemble de ses travaux avant le début des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ).

Un projet qui, selon M. Guirassy, illustre « l’attention toute particulière » que portait Mamadou Kassé à la jeune génération. Il a loué ses qualités humaines et professionnelles, le qualifiant de « professionnel engagé, journaliste honnête, loyal et généreux ».



« C’est la preuve que l’homme qui vient de nous quitter portait une attention toute particulière à la jeune génération. Mamadou possédait des qualités exceptionnelles : c’était un professionnel engagé, un journaliste honnête, loyal et généreux », a souligné le ministre.



Par ailleurs, le ministre a appris que le défunt avait achevé l’écriture d’un livre sur le football. Il a exprimé sa volonté de soutenir l’édition de cet ouvrage posthume, qu’il considère comme un « legs prestigieux » et un témoignage précieux de sa vie de travailleur acharné.



Le doyen Mamadou Koumé a chaleureusement remercié le ministre pour ce geste de compassion. Il a rappelé le parcours remarquable de son ami « Badou », dépeint comme un grand commis de l’État ayant accompagné plusieurs ministres de la Communication, dont M. Guirassy lui-même.



La cérémonie s’est achevée par des prières pour le repos de l’âme du défunt, avant le départ de la délégation ministérielle.