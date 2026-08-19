Inondations à Dakar : L’ONAS active son plan d'urgence

L’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a mobilisé d’importants moyens techniques et logistiques pour faire face aux fortes précipitations et assurer l’évacuation des eaux pluviales dans la région de Dakar. L'organisme gère un réseau d’eaux pluviales de 230 kilomètres ainsi qu'un réseau d’eaux usées étendu sur 1 049 kilomètres.



L'ensemble des 31 stations de pompage reste entièrement opérationnel. On compte 7 stations localisées dans la zone Dakar 1, notamment à Bourguiba, Nimzat, CSS, Massalikoul Djinane, Grand Théâtre, Rebeuss et Bopp, ainsi que 24 stations réparties dans la banlieue. En parallèle, 69 points sensibles font l'objet d'une surveillance continue 24 heures sur 24, principalement à Grand-Yoff, Patte d’Oie, Maristes, Parcelles Assainies, Cambérène, Thiaroye, Pikine, Guédiawaye et au niveau de la Sortie 10 de l’autoroute à péage.



Des interventions d’urgence se poursuivent actuellement à Yeumbeul Comico et aux abords de la Mosquée de Cambérène. Une vigilance renforcée est également maintenue sur les points bas de Rufisque, avec un suivi particulier ciblant l'Hôpital Youssou Mbargane et le secteur HLM.