«Mbeubeuss Dafa Doy » : après leur rencontre avec Abdou Karim Sall, le collectif annonce la poursuite de sa lutte

La rencontre de ce mercredi, entre Abdou Karim Salll et le collectif « Mbeubeuss Dafa Doy» n'a pas fait tâche d'huile.Tout porte à le croire. En effet, le dit collectif a annoncé la poursuite de sa lutte pour le délogement de Mbeubeus, dès la fin de son tête-à-tête avec le ministre.



«Nous avons rencontré le ministre, on a discuté du problème de la décharge lié à l’environnement, les catastrophes environnementales. Il nous a donné ses propositions, nous, nous lui avons parlé de nos inquiétudes en lui signifiant que nous restons toujours déterminés sur notre combat jusqu’à la fermeture de la décharge », a déclaré le coordonnateur dudit collectif, Modou Fall alias Malcom.



Poursuivant, il a jouté : « Il nous a parlé de ses solutions, mais nous n’y croyons pas ». Et de prévenir : « Tant que nous ne voyons pas des mesures, nous resterons toujours à notre position pour avoir gain de cause ».